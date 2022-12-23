Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 2 января 2023 года, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

По оценке Минтранса, из-за закрытых аэропортов российские авиакомпании потеряют 19 миллионов пассажиров по итогам года. За 2022 год они перевезут максимум 96 миллионов человек.