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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 2 января 2023 года, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

По оценке Минтранса, из-за закрытых аэропортов российские авиакомпании потеряют 19 миллионов пассажиров по итогам года. За 2022 год они перевезут максимум 96 миллионов человек.

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Экономика #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

EvgenAEY

Вот какие злые китайцы, а дилеры здесь вообще не при чем, они ж такие зайки!