Госдума разрешила исламский банкинг

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запуске в России исламского банкинга в пилотном режиме. Согласно документу, новый механизм опробуют в четырех регионах России: Чечне, Дагестане, Башкирии и Татарстане.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, исламский банкинг предполагает выдачу денежных займов юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов.

Также участник эксперимента будет не вправе финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Несмотря на отсутствие процентных прибылей, мусульманские банки получают доходы, финансируя бизнес за определенную долю от прибыли, приобретение имущества с последующим правом выкупа и купли-продажи.

Согласно законопроекту, эксперимент должен начаться 1 февраля 2023 года и продлиться два года. Контролировать участников экспериментального правового режима будет Центробанк.