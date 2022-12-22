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«Почта России» открыла пользователям «единое окно»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» запустила на своем официальном сайте личный кабинет для физических лиц, созданный по принципу «одного окна».

Раньше, чтобы отследить посылку, отправить письмо или провести другую операцию, требовалось пользоваться поиском, так как сервисы находились в разных местах портала. Теперь же для этого достаточно зайти в свой личный кабинет.

«С помощью личного кабинета стало удобнее отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе», — уточняет пресс-служба компании.

В перспективе личный кабинет получит персонализацию — в частности, пользователи смогут изменять порядок отображения статистики и списка подключенных услуг.

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Топ комментариев

misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

Mrak1983

Википедия говорит, что стрельба прямой наводкой из установки Caesar до 2км. Само кафе расположено на...

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Uynachalnica

Они, как не защищали, так и не будут защищать, как не меняй законодательство. Сейчас почему их не призывают?...