«Почта России» открыла пользователям «единое окно»

«Почта России» запустила на своем официальном сайте личный кабинет для физических лиц, созданный по принципу «одного окна».

Раньше, чтобы отследить посылку, отправить письмо или провести другую операцию, требовалось пользоваться поиском, так как сервисы находились в разных местах портала. Теперь же для этого достаточно зайти в свой личный кабинет.

«С помощью личного кабинета стало удобнее отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе», — уточняет пресс-служба компании.

В перспективе личный кабинет получит персонализацию — в частности, пользователи смогут изменять порядок отображения статистики и списка подключенных услуг.