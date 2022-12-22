Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет разрешил допустить мужчин к групповым соревнованиям по синхронному плаванию на Олимпиаде в Париже, сообщается на сайте Международной федерации плавания.

В групповых соревнованиях в каждой команде по восемь человек, теперь в их числе может быть не более двух мужчин.

Ожидается, что в этом виде программы на Олимпиаде выступят восемь сборных.

Синхронное плавание включено в программу Игр с 1984 года. Мужчины впервые были допущены к соревнованиям по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году.