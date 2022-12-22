НАВЕРХ

Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
168 1
Фото: © World Aquatics

Международный олимпийский комитет разрешил допустить мужчин к групповым соревнованиям по синхронному плаванию на Олимпиаде в Париже, сообщается на сайте Международной федерации плавания.

В групповых соревнованиях в каждой команде по восемь человек, теперь в их числе может быть не более двух мужчин.

Ожидается, что в этом виде программы на Олимпиаде выступят восемь сборных.

Синхронное плавание включено в программу Игр с 1984 года. Мужчины впервые были допущены к соревнованиям по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году.

Еще по теме
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Теннисисткам на Уимблдоне разрешат цветное нижнее белье
Две российские гимнастки за неделю сменили спортивное гражданство
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
45
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
41
Рогозин ранен при обстреле Донецка
40
Зеленский посетил место ожесточенных боев
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России