Российская компания выпустила самый дорогой в мире iPhone 14

Российский бренд Caviar выпустил самый дорогой в мире iPhone 14 Pro Max — «яблочный» флагман получил корпус из 18-каратного белого золота, украшенный 511 бриллиантами. Модель носит название Diamond Snowflake.

Всего будет доступно лишь три экземпляра таких смартфонов. Цена варьируется от 31 490 000 рублей за iPhone 14 Pro Max 128 ГБ до 31 560 000 рублей за iPhone 14 Pro Max 1 ТБ, сообщает пресс-служба компании.

На основной узор на корпусе драгоценного смартфона расходуется 115 бриллиантов по 3 миллиметра и 264 по 2 миллиметра, контур украшают 132 бриллианта по 3 миллиметра. Доступна и более дешевая версия — Cristal Snowflake Swarovski Edition.

Дизайн корпуса такой же, однако он изготовлен из серебра, а вместо бриллиантов в инкрустации использованы кристаллы Swarovski. Тираж составит 20 экземпляров, а цена стартует от 1 099 000 рублей.