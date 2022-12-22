Госдума за год приняла рекордное количество законов

Госдума в 2022 году приняла 653 закона, что рекордным количеством за всю историю работы нижней палаты парламента, сообщил спикер Вячеслав Володин.

«С момента Советского Союза (с тех времен, которые мы зачастую приводим как времена и стандарты достижений, к которым надо идти) <…> это исторический максимум, показатель эффективности работы, где есть и толика труда депутатского корпуса», — сказал Володин на последнем пленарном заседании осенней сессии в четверг.

По словам спикера, 222 закона (34 %) имеют социальную направленность.

Володин также отметил, что в законотворческом портфеле депутатов по итогам года осталось 1 319 законопроектов.

«Из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму чтению, пять — к третьему. Есть над чем работать», — добавил он, подчеркнув, что у политиков отпусков не бывает.