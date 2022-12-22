Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов»

Пожар вспыхнул на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», находящегося в доках завода «Звездочка» в Мурманске.

Очаг возгорания находился в каютах на левом борту, пострадавших нет, эвакуированы 20 человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уточнил, что после возгорания оперативно сработала система борьбы за живучесть, серьезного ущерба удалось избежать. Огонь локализовали и потушили силами личного состава и представителей пожарных служб.

Капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, в настоящее время работы серьезно отстают от первоначального графика из-за задержек в поставках оборудования и аварии плавучего дока ПД-50. Предполагается, что авианосец выйдет в море в 2023 году.