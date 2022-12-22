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Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пожар вспыхнул на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», находящегося в доках завода «Звездочка» в Мурманске.

Очаг возгорания находился в каютах на левом борту, пострадавших нет, эвакуированы 20 человек, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уточнил, что после возгорания оперативно сработала система борьбы за живучесть, серьезного ущерба удалось избежать. Огонь локализовали и потушили силами личного состава и представителей пожарных служб.

Капитальный ремонт и модернизация корабля начались еще в 2017 году, в настоящее время работы серьезно отстают от первоначального графика из-за задержек в поставках оборудования и аварии плавучего дока ПД-50. Предполагается, что авианосец выйдет в море в 2023 году.

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Egorka72

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misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Mrak1983

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