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Уход Nokia и Ericsson пройдет незаметно для качества связи в России

Источник:
Sibnet.ru
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Вышка сотовой связи
Фото: © Igor / Unsplash License

Минцифры сообщило, что уход Nokia и Ericsson с российского рынка и отказ от поставок телекоммуникационного оборудования не повлияет на качество связи в стране. Операторы уже заключили контракты на поставку отечественных базовых станций.

Согласно ответу Минцифры на запрос «Интерфакс», дефицита телекомоборудования не предвидится и операторы постепенно переходят на отечественные разработки. Поставки базовых станций российского производства начнутся в 2025 году.

«Уход компаний заставил Минцифры изменить ранее принятые решения, но не повлиял на общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование. Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Nokia и Ericsson ушли с российского рынка в рамках антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. Ряд западных СМИ считает, что это приведет к повреждению мобильных сетей и ухудшению качества связи.

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Egorka72

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d6w58vnowu

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