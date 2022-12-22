Уход Nokia и Ericsson пройдет незаметно для качества связи в России

Минцифры сообщило, что уход Nokia и Ericsson с российского рынка и отказ от поставок телекоммуникационного оборудования не повлияет на качество связи в стране. Операторы уже заключили контракты на поставку отечественных базовых станций.

Согласно ответу Минцифры на запрос «Интерфакс», дефицита телекомоборудования не предвидится и операторы постепенно переходят на отечественные разработки. Поставки базовых станций российского производства начнутся в 2025 году.

«Уход компаний заставил Минцифры изменить ранее принятые решения, но не повлиял на общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование. Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Nokia и Ericsson ушли с российского рынка в рамках антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. Ряд западных СМИ считает, что это приведет к повреждению мобильных сетей и ухудшению качества связи.