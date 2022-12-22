Карпин предположил, как бы выступила сборная России на ЧМ

Сборная России по футболу могла быть конкурентоспособной на чемпионате мира в Катаре, считает главный тренер команды Валерий Карпин.

«На ЧМ2022 мальчиками для битья мы не были бы. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали. Отношение к этим матчам было бы другое, это 100%», — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и все российские клубы от соревнований после начала спецоперации на Украине.

Поэтому весной подопечные Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. В сентябре стало известно, что сборная России пропустит жеребьевки чемпионата Европы — 2024.