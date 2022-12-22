НАВЕРХ

Карпин предположил, как бы выступила сборная России на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
187 1
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу могла быть конкурентоспособной на чемпионате мира в Катаре, считает главный тренер команды Валерий Карпин.

«На ЧМ2022 мальчиками для битья мы не были бы. Подготовка была бы другой, уже никого авансом бы не вызывали. Отношение к этим матчам было бы другое, это 100%», — сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и все российские клубы от соревнований после начала спецоперации на Украине.

Поэтому весной подопечные Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. В сентябре стало известно, что сборная России пропустит жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

Еще по теме
Состояние здоровья Пеле ухудшилось
Месси побил рекорд яйца по лайкам
Месси побил еще один рекорд Роналду
Самая сексуальная болельщица ЧМ раскритиковала ФИФА
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (1)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Цвета воды: в чем встречать Год Кролика?
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Egorka72

Ещё бы неплохо было применять такое древнеримское правило - не защищаешь с оружием в руках государство...

misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Mrak1983

Википедия говорит, что стрельба прямой наводкой из установки Caesar до 2км. Само кафе расположено на...