Байден заверил, что Запад не стремится к войне с Россией

США и другие страны Запада не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, поставляя вооружения на Украину, заявил президент США Джо Байден.

«Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, «они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией». «Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя», — пояснил президент США.

Байден подчеркнул, что передача Киеву американских комплексов противовоздушной обороны Patriot не ведет к эскалации.