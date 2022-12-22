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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заверил, что Запад не стремится к войне с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Elvert Barnes / CC BY-SA 2.0

США и другие страны Запада не стремятся к войне с Россией или третьей мировой войне, поставляя вооружения на Украину, заявил президент США Джо Байден.

«Я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, «они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией». «Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя», — пояснил президент США.

Байден подчеркнул, что передача Киеву американских комплексов противовоздушной обороны Patriot не ведет к эскалации.

Тема: Военная операция на Украине
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