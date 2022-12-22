Илон Маск ищет глупца на свою должность в Twitter

Илон Маск подтвердил слухи о том, что ищет себе замену на должность в Twitter. Ранее он запустил опрос, по результатам которого 57,5% высказались за уход миллиардера с поста. В голосовании приняли участие 17,5 миллиона пользователей.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто запущу команды программистов и сервисных инженеров», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Из комментариев Маска следует, что, по его мнению, человек на должность гендиректора Twitter должен проявлять некоторый мазохизм по отношению к работе и быть готовым к жертвам. Он отмечал, что сложно найти человека, в чьих силах обеспечить жизнеспособность соцсети.

Илон Маск стал владельцем Twitter 27 октября 2022. С этого момента он провел массу реформ направленных на соблюдение принципов свободы слова, провел сокращение персонала и пообещал устроить амнистию пользователям, забаненным предыдущей администрацией.