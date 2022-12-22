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Илон Маск ищет глупца на свою должность в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Маск в 2013 году в Дублине
Фото: © Heisenberg Media / CC BY 2.0

Илон Маск подтвердил слухи о том, что ищет себе замену на должность в Twitter. Ранее он запустил опрос, по результатам которого 57,5% высказались за уход миллиардера с поста. В голосовании приняли участие 17,5 миллиона пользователей.

«Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто запущу команды программистов и сервисных инженеров», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Из комментариев Маска следует, что, по его мнению, человек на должность гендиректора Twitter должен проявлять некоторый мазохизм по отношению к работе и быть готовым к жертвам. Он отмечал, что сложно найти человека, в чьих силах обеспечить жизнеспособность соцсети.

Илон Маск стал владельцем Twitter 27 октября 2022. С этого момента он провел массу реформ направленных на соблюдение принципов свободы слова, провел сокращение персонала и пообещал устроить амнистию пользователям, забаненным предыдущей администрацией.

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Топ комментариев

misha5958317

Вот ему по заднице и прилетело)))))

Mrak1983

Википедия говорит, что стрельба прямой наводкой из установки Caesar до 2км. Само кафе расположено на...

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

Uynachalnica

Они, как не защищали, так и не будут защищать, как не меняй законодательство. Сейчас почему их не призывают?...