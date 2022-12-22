Станет ли Patriot «чудо‑оружием» для ВСУ? СПРАВКА

Соединенные Штаты передадут Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Одна батарея Украину, конечно, от ударов не спасет, но действия российской армии осложнить может.

«Patriot не станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны страны», — заявили в Пентагоне. Эта система может дополнить уже существующие возможности украинской ПВО, отметили в американском военном ведомстве.

Одна батарея — это либо четыре, либо восемь пусковых установок. Соответственно, это либо 16, либо 32 ракеты. Дальность у ракет последних модификаций — до 80-100 километров. Для сравнения, дальность действия российского комплекса С-400 — 400 километров.

Батарея Patriot будет способна защитить только один объект, например, центр Киева. При этом стоит все это хозяйство порядка 1 миллиарда долларов. Одна ракета — 2-4 миллиона долларов.

Система это очень сложная, поэтому на подготовку персонала уйдет какое-то время. «Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — отметили в Пентагоне. Но, учитывая регулярные российские удары по Украине, скорее всего, это произойдет раньше.

В среде экспертов спорят об эффективности Patriot. Так в ходе Йеменской войны эти ЗРК, принадлежащие Саудовской Аравии, регулярно пропускали далеко не самые совершенные ракеты и беспилотники иранского производства. Йеменцы успешно били по скоплениям войск, аэродромам, нефтяным объектам.