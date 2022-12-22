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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты раскритиковали цены на «Москвич 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стоимость кроссовера «Москвич 3» в 1,97 миллиона рублей высока и для обычных автомобилистов, и для корпоративных продаж, считают эксперты.

«Два миллиона рублей за «Москвич 3» — это, на мой взгляд, дорого. Как таковой, это low-cost бренд. Он ниже по уровню, чем Geely, Haval, Chery», — цитирует Autonews.ru главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

По его мнению, по таким ценам получится реализовывать по 4-5 тысяч автомобилей в год, а эта цифра далека от массовой продажи. Чтобы выйти на объемы 40-50 тысяч единиц нужно, чтобы автомобили стоили 1,6 миллиона — 1,5 миллиона рублей

Представитель Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин считает, что у частных покупателей автомобиль не будет пользоваться большим спросом

«На российском рынке спрос на автомобили резко упал. Оказалось, что сейчас россиянам машины не так нужны. Они не готовы их покупать ни за 2 миллиона рублей, ни за большие деньги», — объяснил Шапарин.

Тема: Русские машины
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