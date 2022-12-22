Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Курс российской валюты поднялся выше 72 рублей, в последний раз рубль торговался 29 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономисты считают, что на курс рубля влияет несколько факторов. Основной из них — изменение в соотношении экспортно-импортных потоков, которое произошло из-за снижения экспортной выручки и восстановления импорта, приводит РБК мнение экспертов.
«Мы полагаем, что спред Brent-Urals, а также снижение экспорта будут временным явлением, и в течение 2023 года увидим поступательную нормализацию ситуации», — отметил аналитик БКС Василий Карпунин.
По итогам вчерашней сессии нефть сорта Brent выросла до 82,21 доллара за баррель. Такая динамика может уже сегодня-завтра помочь нащупать локальные максимумы по курсу рубль/доллар и даже начать коррекцию, полагает Карпунин.
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