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Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Источник:
РБК
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Курс российской валюты поднялся выше 72 рублей, в последний раз рубль торговался 29 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономисты считают, что на курс рубля влияет несколько факторов. Основной из них — изменение в соотношении экспортно-импортных потоков, которое произошло из-за снижения экспортной выручки и восстановления импорта, приводит РБК мнение экспертов.

«Мы полагаем, что спред Brent-Urals, а также снижение экспорта будут временным явлением, и в течение 2023 года увидим поступательную нормализацию ситуации», — отметил аналитик БКС Василий Карпунин.

По итогам вчерашней сессии нефть сорта Brent выросла до 82,21 доллара за баррель. Такая динамика может уже сегодня-завтра помочь нащупать локальные максимумы по курсу рубль/доллар и даже начать коррекцию, полагает Карпунин.

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