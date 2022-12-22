Фильм о баргузинском соболе выложили в Сети

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» выложили в Сети фильм о «пушистом золоте Сибири» — баргузином соболе. Авторы видео рассказали, как он оказался в «опале» у человека, как затем был спасен и где живет сейчас.

На протяжении столетий соболь олицетворял собой главное богатство Сибири. Густой, темный с «искрой» мех баргузинского соболя ценился на вес золота. В буквальном смысле. И, например, в XVII веке экспорт пушнины составлял одну из основных доходных статей бюджета России.

Шапка Мономаха, символ самодержавия в России, оторочена мехом соболя-баргузинца.

Человеческая жадность привела к тому, что к началу XX века зверек почти полностью исчез. Тогда, чтобы сохранить популяцию, 29 декабря 1916 года, на территории современной Бурятии создали первый заповедник.

Милейший хищник

Вид соболя вызывает у человека умиление. Небольшой размер, длинный хвост, блестящий мех и большие уши делают соболя очаровательным. Но не нужно обманываться на его счет.

Это хищник, весьма ловкий и выносливый. В погоне за добычей он способен пробегать до 10 километров. А на зубок ему чаще попадаются мыши, полевки, землеройки, белки, зайцы, рябчики и куропатки.

В дополнение к основному рациону, он с удовольствием ест семена сосны, бруснику, голубику, чернику, клюкву, рябину, красную смородину. Этого в сибирской тайге вдосталь.

Сегодня численность соболя восстановлена, но наряду с другими зверями, охота на него запрещена в Багрузинском заповеднике. И туристы, приезжающие в нацпарк, могут встретить соболя, который не убегает, а недовольно урчит или стрекочет, прогоняя больших чужаков со своей территории. Соболи здесь не боятся людей.