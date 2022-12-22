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«Терминатора» планируют перезапустить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что он готов поработать над новой франшизой «Терминатор».

«Если бы я снял еще одного "Терминатора»" то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается», — цитирует Кэмерона The Playlist.

Первый «Терминатор» Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером вышел в 1984 году. За ним последовал фильм «Терминатор 2: Судный день», который тоже снял Кэмерон. Над третьей частью «Терминатор: Восстание машин» работал режиссер Джонатан Мостоу.

В 2015 году история продолжилась фильмом «Терминатор: Генезис», в 2019 году вышел «Терминатор: Темные судьбы», где Кэмерон выступил в качестве продюсера и сценариста.

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