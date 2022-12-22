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Люся Чеботина спела в новогодней серии «Простоквашино»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Песня в исполнении Люси Чеботиной прозвучит в новогодней серии «Одни дома» мультсериала «Простоквашино», сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«Я не знала ничего о новом проекте, но хорошо помню из детства старые серии "Простоквашино", особенно симпатичную маму Дяди Федора. Для меня это первый опыт работы в детской анимации. И мне кажется, отлично, что все так сложилось. У нас было крайне мало времени, мы записывали песню практически ночью. И она, на мой взгляд, получилась интересная и яркая», — цитирует Чеботину «Союзмультфильм».

По сюжету серии «Одни дома», самые маленькие героини Вера Павловна и Тама-Тама не хотят уезжать в город, пока не достроят снежную крепость. Девочки сбегают от взрослых и остаются одни дома под Новый год в Простоквашино.

Главные роли анимационного ситкома «Простоквашино» озвучивают популярные артисты: Дядя Федор говорит голосом молодого 13-летнего актера Мигеля Керимова, Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко, Няню – Татьяна Васильева, Маму – Юлия Меньшова, Папу – Андрей Тенетко, Печкина – Иван Охлобыстин, а Веру Павловну — Лева Кузин.

Праздничная серия уже вышла в онлайн-кинотеатре Okko. Также новогодний эпизод можно увидеть с 27 декабря на телеканалах «Карусель» и «Мульт».

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