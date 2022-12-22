Прототип летательного аппарата с особыми циклическими движителями весом 2,5 тонны изготовят на площадке одной из компаний разработчиков беспилотных авиационных систем до 2027 года, сообщил директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

Сотрудники Института теплофизики СО РАН изготовили и испытали прототип циклолета массой 60 килограммов, который продемонстрировал маневренность и необходимые технические параметры. На его основе разрабатывается полноразмерная летающая пассажирская машина.

Основные преимущества аппарата — маневренность, низкий уровень шума и способность садиться на неподготовленных площадках, в том числе расположенных под углом, а также вплотную подходить к вертикальной поверхности.

«Головной организацией на следующем этапе будет выступать специализированная организация, которая занимается конструированием беспилотников, Институт теплофизики СО РАН как основной партнер входит в этот консорциум. Создание демонстратора и реальные испытания двухтонной машины —в горизонте 3,5 - 4 лет», — сказал ТАСС Маркович.

Как работает циклолет?

Проект начнется в 2023 году. Институт несет полную ответственность за роторный движитель и участие в ряде других задач, в частности, задачи создания 30-килограммового циклолета. Такие машины востребованы для задач сельского хозяйства, мониторинга, в частности нефтегазопроводов, доставки почты, специальных задач.