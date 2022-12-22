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Состояние здоровья Пеле ухудшилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Valter Campanato / Agência Brasil / CC BY 3.0 br

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось, сообщили врачи футболиста.

«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле) наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», - говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября.

При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.

Пеле попал в больницу в конце ноября. По словам экс-футболиста, госпитализация носила плановый характер. Дочери Пеле заявляли, что причиной госпитализации отца стал коронавирус. При этом газета «Фолья ди Сан-Паулу» писала, что трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию.

Пеле 82 года, он единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Форвард выступал за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос». Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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