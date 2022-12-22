Месяцы уйдут на подготовку ВСУ к применению ЗРК Patriot

Вооруженным силам Украины потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к применению американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — цитирует РБК представителя Пентагона.
В Минобороны США считают, что Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны. Эти ЗРК — часть интегрированной ПВО США и их союзников, они используются вместе с другими средствами защиты.
Решение о поставке Patriot было принято вопреки заявлениям МИД России о том, что это «повысит риск прямого втягивания американской армии в боевые действия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных.
MaxIrkRuПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью...
DanilonВ этой истории всё прекрасно. И переобувающийся несколько раз на ходу сын мэра. И то, что этот сын снова...
Egorka72Ещё бы неплохо было применять такое древнеримское правило - не защищаешь с оружием в руках государство...
D_I_A_B_L_O_oнепонятно зачем сибнет это постит