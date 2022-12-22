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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Месяцы уйдут на подготовку ВСУ к применению ЗРК Patriot

Источник:
РБК
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Вооруженным силам Украины потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к применению американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — цитирует РБК представителя Пентагона.

В Минобороны США считают, что Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны. Эти ЗРК — часть интегрированной ПВО США и их союзников, они используются вместе с другими средствами защиты.

Решение о поставке Patriot было принято вопреки заявлениям МИД России о том, что это «повысит риск прямого втягивания американской армии в боевые действия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных.

Тема: Военная операция на Украине
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