Месяцы уйдут на подготовку ВСУ к применению ЗРК Patriot

Вооруженным силам Украины потребуется несколько месяцев, чтобы подготовиться к применению американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«ЗРК Patriot требуют обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для их успешного применения», — цитирует РБК представителя Пентагона.

В Минобороны США считают, что Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны. Эти ЗРК — часть интегрированной ПВО США и их союзников, они используются вместе с другими средствами защиты.

Решение о поставке Patriot было принято вопреки заявлениям МИД России о том, что это «повысит риск прямого втягивания американской армии в боевые действия». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных.