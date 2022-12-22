«Аватар: Путь воды» неофициально вышел в российских кинотеатрах

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» покажут в российских кинотеатрах с 22 декабря неофициально спустя неделю после мировой премьеры.

Вторую часть «Аватара» покажут не во всех кинотеатрах, и прокатчики запустят показ под форматом аренды кинозала. Но зрителям обещают хорошее качество и перевод.

Мировая премьера «Аватар: Путь воды» состоялась 14 декабря. Критики поставили фильму высокие оценки, отмечая техническую часть картины. Сюжет второго «Аватара» оценивают более скромно.

Также 22 декабря в прокат выходят семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение», российская драма «Мира», полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» по сериалу «Бывшие», немецкий триллер «Последний рейс» и французская комедия «Новая игрушка».