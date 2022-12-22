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Клишас заверил, что в России не будет ограничений на выезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY-SA 4.0

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пообещал, что ограничения на выезд из страны не будет.

«Есть положения конституции, которые говорят о правах граждан. В том числе о том, что граждане имеют право свободно покидать страну и возвращаться в нее», — сказал Клишас в интервью «Парламентской газете».

Он заверил, что «никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сказал, что не слышал о планах введения дополнительных ограничений на выезд из страны.

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Политика #Россия
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