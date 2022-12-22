Байден пообещал Зеленскому «успех на поле боя»

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине добиваться успеха на поле боя, заявил президент США Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским

Конфликт на Украине мог бы быть урегулирован, если бы Россия вывела свои войска, цитирует ТАСС Байдена. Но, как считает он, «сейчас этого не произойдет».

«Мы сегодня говорили о том, что мы продолжим помогать Украине добиваться успеха на поле боя, <...> чтобы, когда президент Зеленский оказался готов говорить с российской стороной, он мог бы добиться в этом успеха, потому что успех был бы у него на поле боя», — сказал Байден.

В Кремле ранее назвали предпосылками для переговоров выполнение целей российской военной операции на Украине.

Зеленский находится в Вашингтоне по приглашению Байдена. Этот визит в США стал вторым с тех пор, как он занял президентский пост, и первым с начала специальной военной операции.