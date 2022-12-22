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Рогозин ранен при обстреле Донецка

Источник:
Sibnet.ru
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле Донецка, его госпитализировали, угрозы жизни нет, сообщил журналистам его помощник.

Позже сам Рогозин подтвердил, что был ранен в спину. «Жить буду. Осколок в сантиметре от позвоночника», — рассказал он RT.

Удары по Донецку наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

По данным телеграм-канала Baza, экс-глава «Роскосмоса» пострадал при обстреле ресторана «Шеш-Беш», где Рогозин якобы отмечал свой день рождения. 21 декабря ему исполнилось 59 лет.

Канал также уточняет, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

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