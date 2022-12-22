Возраст призыва и новые дивизии: объявлена реформа армии

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили на расширенном заседании коллегии Минобороны, фактически анонсировав реформирование российской армии. В частности, прозвучали инициативы об увеличении численности Вооруженных сил и повышении призывного возраста. Собрали главные заявления.
Что предложил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Также глава Минобороны посчитал необходимым обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.
Шойгу также заявил, что численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, а контрактников — до 670 тысяч. Он поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысяч с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.
Глава Минобороны предложил создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Сейчас в стране есть Западный, Центральный, Южный и Восточный округа, при этом Западный военный округ был создан в 2010 году на базе Ленинградского и Московского военных округов.
Планируется сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Параллельно семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий.
«Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации», — добавил Шойгу.
В 2023 году появятся три завода по ремонту военной техники, будут усилены ремонтные подразделения в войсковом звене. Министр обороны уточнил, что переход на аутсорсинг в ходе предыдущей реформы привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники.
Как отреагировал Путин
После завершения выступления Шойгу президент Владимир Путин заявил, что согласен с его предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил. «После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», — добавил глава государства.
Путин подчеркнул, что по итогам частичной мобилизации сформирован достаточный резерв для ведения спецоперации — призваны 300 тысяч человек, при этом порядка 150 тысяч продолжают подготовку на полигонах. Однако мобилизация выявила определенные проблемы, поэтому президент поручил модернизировать систему военкоматов.
Глава государства также констатировал, что российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации — Генштаб должен его проанализировать и включить в программы и планы обучения личного состава. Кроме этого, он поручил активнее использовать в планировании разведывательную информацию о силах и средствах НАТО, которые применяются в СВО.
По словам президента, никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ нет, поэтому войска в ближайшее время должны быть обеспечены всем необходимым на самом высоком уровне. В частности, он поручил насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения.
«Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее хочу еще раз это подчеркнуть — медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты, все должно быть на самом современном и высоком уровне», — сказал Путин.
При этом президент подчеркнул, что Россия не будет повторять ошибок прошлого с милитаризацией экономики. «Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены», — сказал он.
Первые оценки реформы
Предложение Сергея Шойгу увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года сможет повысить потенциал вооруженных сил и укрепить обороноспособность, заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.
«Ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование», — сказал он в интервью изданию «Газета.Ru».Сейчас согласно статье 22 закона «О воинской обязанности» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью «Ura.Ru» отметил, что повышение планки призывного возраста в России можно объяснить тем, что дети учатся в школе до совершеннолетия.
«Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. И, наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает», — сказал парламентарий.
При этом ряд экспертов указывают, что в 18 лет молодой человек обычно еще не имеет семьи и только начинает карьеру, что упрощает его призыв на службу в армию. В 21 год у большинства мужчин уже есть работа, у многих — семья, которую необходимо обеспечивать.
Также аналитики обратили внимание, что на заседании коллегии Минобороны не получили подтверждения слухи о планах ведомства увеличить сроки службы по призыву. В середине декабря военком Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» заявил об увеличении в 2023 году срока срочной службы в армии сначала до полутора лет, а затем до двух.