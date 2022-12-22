Возраст призыва и новые дивизии: объявлена реформа армии

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили на расширенном заседании коллегии Минобороны, фактически анонсировав реформирование российской армии. В частности, прозвучали инициативы об увеличении численности Вооруженных сил и повышении призывного возраста. Собрали главные заявления.

Что предложил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Также глава Минобороны посчитал необходимым обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Шойгу также заявил, что численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, а контрактников — до 670 тысяч. Он поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысяч с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

В августе 2022 года был подписан указ о штатной численности армии, который устанавливал численность военнослужащих в 1,15 миллиона человек.

Глава Минобороны предложил создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Сейчас в стране есть Западный, Центральный, Южный и Восточный округа, при этом Западный военный округ был создан в 2010 году на базе Ленинградского и Московского военных округов.

Планируется сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Параллельно семь российских мотострелковых бригад будут усилены до уровня дивизий.

«Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации», — добавил Шойгу.

В 2023 году появятся три завода по ремонту военной техники, будут усилены ремонтные подразделения в войсковом звене. Министр обороны уточнил, что переход на аутсорсинг в ходе предыдущей реформы привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники.

Как отреагировал Путин

После завершения выступления Шойгу президент Владимир Путин заявил, что согласен с его предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил. «После обсуждений на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже еще раз об этом подробно поговорим», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что по итогам частичной мобилизации сформирован достаточный резерв для ведения спецоперации — призваны 300 тысяч человек, при этом порядка 150 тысяч продолжают подготовку на полигонах. Однако мобилизация выявила определенные проблемы, поэтому президент поручил модернизировать систему военкоматов.

Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава государства также констатировал, что российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации — Генштаб должен его проанализировать и включить в программы и планы обучения личного состава. Кроме этого, он поручил активнее использовать в планировании разведывательную информацию о силах и средствах НАТО, которые применяются в СВО.

По словам президента, никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ нет, поэтому войска в ближайшее время должны быть обеспечены всем необходимым на самом высоком уровне. В частности, он поручил насытить войска приборами ночного видения, качественными прицелами, снайперскими винтовками нового поколения.

«Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее хочу еще раз это подчеркнуть — медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты, все должно быть на самом современном и высоком уровне», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не будет повторять ошибок прошлого с милитаризацией экономики. «Делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены», — сказал он.

Первые оценки реформы

Предложение Сергея Шойгу увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года сможет повысить потенциал вооруженных сил и укрепить обороноспособность, заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

«Ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование», — сказал он в интервью изданию «Газета.Ru».

Сейчас согласно статье 22 закона «О воинской обязанности» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью «Ura.Ru» отметил, что повышение планки призывного возраста в России можно объяснить тем, что дети учатся в школе до совершеннолетия.

«Сегодня объективно дети заканчивают школу, которым уже за 18 лет, то есть 19. Из-за того, что мы перешли на 11 лет обучения в школе. И, наверное, поднятие призывного возраста себя оправдывает», — сказал парламентарий.

При этом ряд экспертов указывают, что в 18 лет молодой человек обычно еще не имеет семьи и только начинает карьеру, что упрощает его призыв на службу в армию. В 21 год у большинства мужчин уже есть работа, у многих — семья, которую необходимо обеспечивать.

Также аналитики обратили внимание, что на заседании коллегии Минобороны не получили подтверждения слухи о планах ведомства увеличить сроки службы по призыву. В середине декабря военком Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» заявил об увеличении в 2023 году срока срочной службы в армии сначала до полутора лет, а затем до двух.