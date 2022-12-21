Такси будут работать по-новому

Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси. Документ вводит новые требования к водителям, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Основные положения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

В частности, законопроект содержит следующие нормы:

нельзя будет управлять такси, если водитель имеет более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

за руль такси не пустят людей с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления.

размещение «шашечек» на кузове, а также фонаря оранжевого цвета на крыше станет обязательным.

в салоне такси должны быть сведения о машине, водителе, перевозчике, тарифах, номер телефона для приема жалоб и предложений.

вводится ответственность служб заказа за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пассажира.

Служба заказа легкового такси также обяжут иметь филиал или представительство в регионе своей деятельности, если количество легковых такси, используемых для выполнения заказов, превышает 4 тысячи в сутки.

Кроме этого, будет создан реестр легкового такси, а персональные данные клиентов нужно будет хранить только на российских серверах. Проводить предрейсовый медосмотр таксистов разрешат дистанционно.

Предусматривается оснащение машин такси устройствами контроля за вниманием и сонливостью водителя в случаях, которые определит правительство России. К управлению такси допустят самозанятых при условии страхования ответственности.