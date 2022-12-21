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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Госдума объяснила увеличение возраста призыва

Источник:
«Газета.Ru»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Предложение Сергея Шойгу увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года сможет повысить потенциал вооруженных сил и укрепить обороноспособность, заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

«Ребята пойдут в армию уже более осознанные, более зрелые, получившие определенную специальность на гражданке, получившие некоторое образование», — сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет.

Шойгу также уточнил, что при комплектовании Вооруженных сил страны необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

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Оборона #Армия
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