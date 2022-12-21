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Путин подвел военные итоги года

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подвел итоги года на расширенном заседании коллегии Минобороны. По словам главы государства, российские части получили «огромный боевой опыт» в ходе спецоперации.

Путин указал, что Генштаб должен его проанализировать и включить в программы и планы обучения личного состава. Он также отметил, что у России есть вся информация о силах и средствах НАТО, ее нужно использовать для повышения боевых возможностей российских войск.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия, нам хорошо известна. Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших вооруженных сил», — сказал он.

Путин также заявил, что военное ведомство должно внимательно относиться к критике в свой адрес. «Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — добавил президент.

Глава государства признал, что в ходе проведения частичной мобилизации были выявлены определенные проблемы, что говорит о необходимости модернизировать систему военных комиссариатов.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет заниматься милитаризацией своей экономики и повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности страна разрушила экономический потенциал.

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