Россию посчитали непричастной к взрывам на «Северных потоках»

Россия не имеет отношения к взрывам на Северных потоках, считают западные эксперты и чиновники. При этом спецслужбы пока не могут установить причастных к атаке на газопроводы.

Никаких доказательств того, что за взрывами стоит Россия, нет, пишет Washington Post. Такой точки зрения придерживаются 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах.

При этом никто из западных чиновников не сомневается в том, что авария на «Северных потоках» была умышленной, но даже те, кто знаком с экспертизами, не могут окончательно связать произошедшее с Россией, пишет издание.

26 сентября на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной.

По предварительным данным, газопроводы были разрушены мощными подводными взрывами. Эксперты сомневаются в реальности их восстановления.