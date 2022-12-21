НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Россию посчитали непричастной к взрывам на «Северных потоках»

Источник:
Sibnet.ru
106 1
Фото: © Danish Defence

Россия не имеет отношения к взрывам на Северных потоках, считают западные эксперты и чиновники. При этом спецслужбы пока не могут установить причастных к атаке на газопроводы.

Никаких доказательств того, что за взрывами стоит Россия, нет, пишет Washington Post. Такой точки зрения придерживаются 23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти странах.

При этом никто из западных чиновников не сомневается в том, что авария на «Северных потоках» была умышленной, но даже те, кто знаком с экспертизами, не могут окончательно связать произошедшее с Россией, пишет издание.

26 сентября на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной.

По предварительным данным, газопроводы были разрушены мощными подводными взрывами. Эксперты сомневаются в реальности их восстановления.

Еще по теме
Названа возможная причина падения Ми-8 в Бурятии
Вертолет Ми‑8 загорелся при посадке в Бурятии. ВИДЕО
Взрыв на нефтезаводе в Ангарске жители приняли за землетрясение
Мужчина погиб при обрушении гаражей в Новосибирске
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
Обсуждение (1)
О самом главном
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как перестать думать о человеке
Цвета воды: в чем встречать Год Кролика?
Зодиак подарков: что дарить мужчинам по гороскопу
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
45
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
37
Зеленский посетил место ожесточенных боев
36
Серия взрывов прогремела в городах Украины
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России