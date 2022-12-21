Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить границы призывного возраста — с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет.

Численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, а контрактников — до 670 тысяч. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Шойгу также поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысяч с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Параллельно ведется работа по воссозданию войсковых ремонтных органов.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны»,— добавил министр. Речь идет о формировании Московского и Ленинградского военных округов.

В России призыву на военную службу в настоящее время подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.