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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить границы призывного возраста — с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет.

Численность Вооруженных сил России необходимо увеличить до 1,5 миллиона человек, а контрактников — до 670 тысяч. Желающим добровольно заключить контракт необходимо предоставить эту возможность с первого дня службы.

Шойгу также поручил к концу года довести число контрактников до 521 тысяч с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Параллельно ведется работа по воссозданию войсковых ремонтных органов.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны»,— добавил министр. Речь идет о формировании Московского и Ленинградского военных округов.

В России призыву на военную службу в настоящее время подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

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Оборона #Армия
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