Китай получил послание Путина: зачем Медведев улетел в Пекин?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев неожиданно прилетел в Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином — переговоры стали первым очным контактом лидеров двух правящих партий России и Китая с 2019 года. В частности, Медведев передал Си Цзиньпину послание от президента Владимира Путина.

Инициатором визита стал Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Переговоры прошли в государственной резиденции Дяоюйтай, при этом состав делегаций был внушительный — например, с российской стороны в нее вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев.

Россия продолжает разворот на восток?

Медведев охарактеризовал встречу как «весьма полезную» и высоко оценил состояние и перспективы российско-китайских отношений. Согласно официальной информации, главными темами переговоров стали ситуация на Украине и сотрудничество «Единой России» с компартией Китая.

Из опубликованного видео следует, что зампред Совбеза при встрече поприветствовал Си Цзиньпина на китайском языке, а лидер КНР отметил, что «очень рад встрече». После этого политики обменялись крепкими рукопожатиями.

«Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое», — уточнил Медведев.

Зампред Совбеза также передал лидеру КНР послание от президента Владимира Путина. В частности, в послании был отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации».

Кроме этого, в послании выражалась уверенность «в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов».

Последний раз Путин в последний раз лично приезжал в Китай 4 февраля — за несколько недель до начала военной операции на Украине. Тогда по итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Пекин поддержал требование России о нерасширении НАТО на Восток и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Россия и Китай сверили позиции?

Визит Медведева может быть своеобразным ответом на поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, полагает политолог Илья Гращенков. При этом официальный Пекин может использовать диалог для «сверки позиций».

«Очевидно, что дальнейшие эскалации вроде похода на Киев Пекин не одобряет и не хочет. В этом смысле Медведеву могла быть передана эта позиция в качестве условия для дальнейших взаимных интеграционных процессов», — написал Гращенков в своем телеграм-канале.

Показательно, что Си Цзиньпин в ходе переговоров назвал украинский кризис сложным, имеющим глубинные исторические причины, выразив при этом надежду, что стороны конфликта будут проявлять разумную сдержанность и найдут решение путем мирных переговоров.

Израильский эксперт Яков Кедми в эфире «Соловьев LIVE» отметил, что визит Медведева знаменует выход отношений России и Китая на совершенно новый уровень, который свидетельствует о высокой координации политических элит двух стран.

«Я считаю, что это означает не только еще более глубокий уровень взаимодействия — это означает, что мы находимся на пороге еще более серьезных мировых изменений», — уточнил Кедми.

При этом главный итог визита Медведева — недвусмысленный сигнал Западу, что Россия избежала политической изоляции и может рассчитывать на стратегическое партнерство Китая на ключевых внешнеполитических площадках — ООН, ШОС, БРИКС и G20.