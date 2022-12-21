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Институт Пушкина назвал слово года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словом года «наследие», сообщается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться. «Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России», — указывается в сообщении.

Институт напомнил, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина.

Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования «Слово года». Источниками служат тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях. В прошлом году словом года стал «спутник».

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