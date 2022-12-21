НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев передал главе Китая послание Путина

Источник:
ТАСС
515 9

Замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание президента Владимира Путина.

«Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — цитирует ТАСС Медведева. «Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — уточнил он.

Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, «констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам», — рассказали в секретариате Замглавы Совбеза России.

Медведев передал Цзиньпину послание от Путина. «В нем в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей», — отметили в секретариате.

Еще по теме
Китай получил послание Путина: зачем Медведев улетел в Пекин?
Зеленский направился в США для встречи с Байденом
Си Цзиньпин прокомментировал конфликт на Украине
Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MaxIrkRu

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью...

pepelmetal

Хотите сделать дефицит - ограничьте цену!

Danilon

В этой истории всё прекрасно. И переобувающийся несколько раз на ходу сын мэра. И то, что этот сын снова...

D_I_A_B_L_O_o

непонятно зачем сибнет это постит