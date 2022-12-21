Медведев передал главе Китая послание Путина

Замглавы Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание президента Владимира Путина.

«Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — цитирует ТАСС Медведева. «Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — уточнил он.

Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, «констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам», — рассказали в секретариате Замглавы Совбеза России.

Медведев передал Цзиньпину послание от Путина. «В нем в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей», — отметили в секретариате.