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Инсайдер сообщил о выходе клиента Apple TV для Android

Источник:
Sibnet.ru
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Заставка Apple TV
Фото: © James Yarema / Unsplash License

Apple планирует выпустить клиент Apple TV+ для Android. Приложение уже тестируется, но пока не оглашаются сроки его выхода.

Инсайдер ShrimpApplePro, успешно предсказавший дизайн iPhone 14 Pro и его коробки, написал в своем Twitter о готовящемся клиенте стримингового сервиса Apple TV+ для Android. Это позволит компании расширить аудиторию и увеличить доходы.

«Приложение Apple TV выходит на Android, в настоящее время все еще проходит внутреннее бета-тестирование. Скоро выпустят. О, приложение Apple Music для Android также обновляется», — написал ShrimpApplePro. 

Apple TV+ — стриминговый сервис от Apple, доступный на всех устройствах компании, смарт ТВ под управлением Android TV и Google TV и некоторых игровых консолях. Площадка имеет популярные эксклюзивы, например, «Видеть» и «Утреннее шоу» и занимается производством собственного контента.

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