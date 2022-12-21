АвтоВАЗ увидел в экспансии китайских машин угрозу для России

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал экспансию китайских угрозу для России. По его мнению, должны быть созданы определенные правила регулирования рынка.

Доля китайских автопроизводителей в этом году достигнет 25%, такое масштабное распространение станет «вызовом для российского автомобилестроения», сказал Соколов в интервью «России-24».

По его мнению, на данном этапе не может быть речи о глубокой локализации китайских автомобилей в России. При этом чем большую долю российского авторынка отъедают бренды из Поднебесной, тем меньшее поле для маневра остается российским автопроизводителям с высоколокализованными моделями.

Доминирование китайского автопрома может ударить по российским автопроизводителям, которые не только обеспечивают работой свои коллективы, но и дают заказы производителям компонентной базы. «(В группе риска) более полутора тысяч предприятий, на которых заняты от полумиллиона до миллиона человек», — подчеркнул глава АвтоВАЗа.

Одной из задач Минпромторга на АвтоВАЗе видят «обеспечение господдержки высоколокализованным предприятиям». Также российский авторынок нуждается «в определённых правилах регулирования для китайских автомобилей, подытожил Соколов.