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Доллар подскочил выше 70 рублей

Источник:
«Интерфакс»
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Российский рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже продолжил дешеветь к доллару, евро и юаню, следует из результатов торгов

Доллар США вырос до 70,6 рубля, евро превысил отметку в 75 рублей, а китайский юань достиг 10,1 рубля впервые с апреля-мая текущего года, приводит «Интерфакс» данные биржи.

Ослабление рубля на внутреннем валютном рынке стало следствием нескольких факторов. На курсе отразилось установление потолка цен на нефть и газ, а также эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

По их мнению, данные факторы в той или иной степени могут привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и соответствующему ухудшению показателей внешнеторгового баланса.

Вместе с тем многие участники рынка не считают происходящее на чем-то необычным. Складывавшийся летом-осенью этого года курс рубля, воспринимался экспертами как слишком крепкий, и они прогнозировали его ослабление к концу года.

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