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Зеленский направился в США для встречи с Байденом

Источник:
ТАСС
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Фото: President of Ukraine / CC BY 4.0
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, сообщают американские СМИ.

«Кажется, что он [Зеленский] сможет лично обратиться к президенту Байдену, в настоящее время ведется планирование визита президента Зеленского в Белый дом для личной встречи с президентом Байденом», — приводит ТАСС слова журналист CNN, сказанные им в прямом эфире.

Он отметил, что визит Зеленского в Вашингтон совпадет с объявлением о новом американском пакете военной помощи Украине.

Ранее портал Axios со ссылкой сообщил, что Зеленский посетит Вашингтон и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Он попросит законодателей увеличить объемы предоставляемых Киеву финансовых средств.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала абсурдом намерение «теневого президента» Владимира Зеленского выступить в американском конгрессе.

«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала Грин в соцсетях.

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