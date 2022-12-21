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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена на кроссовер «Москвич 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стоимость городского кроссовера «Москвич 3» будет начинаться от 1,9 миллиона рублей, сообщила пресс-служба автозавода.

Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1,97 миллиона рублей. «Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Модель появится в 11 дилерских центрах «Москвы» до конца года.

Производство «Москвичей» было запущено в конце ноября на площадях старого автозавода, которым последние 25 лет управлял концерн Renault.

Новый «Москвич» — это копия китайского автомобиля JAC JS4. Сейчас машины производят методом крупноузловой сборки. До конца года «Москвич» соберет 600 машин, включая 200 электромобилей. Планы на 2023 год — 50 тысяч штук машин, из них 10 тысяч электрокаров.

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непонятно зачем сибнет это постит