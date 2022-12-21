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Названы самые зарабатывающие актрисы Голливуда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eva Rinaldi from Sydney Australia / CC BY-SA 2.0

Актриса Марго Робби заработала за последние проекты самую большие гонорары в Голливуде среди женщин, также в рейтинг попали Леди Гага, Сандра Буллок, Милли Бобби Браун и Зендая.

Рейтинг голливудских актрис самыми высокими гонорарами составило издание ЦСН. В рейтинг вошли актрисы, которые получили в 2022 году от 1,8 до 12,5 миллиона долларов.

Возглавила рейтинг актриса Марго Робби. Она получила гонорар в размере 12,5 миллионов долларов за роль в фильме «Барби». Ее партнер по фильму Райан Гослинг получил столько же, хотя для Голливуда это редкость. Премьера киноленты состоится летом 2023 года.

Сразу четыре актрисы получили по 10 миллионов долларов, разделив места со второго по пятое. Это Леди Гага, Сандра Буллок, Милли Бобби Браун и Зендая.

На шестой строчке Дженнифер Лопес, она заработала 8,5 миллиона долларов за главную роль в ромкоме «Первый встречный».

У Галь Гадот гонорар составил 5 миллионов долларов благодаря главной роли в кинокомиксах «Чудо-женщина». 4 миллиона долларов заработала Эмили Блант за одну из главных ролей в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Замыкают рейтинг Джейми Ли Кертис и Аня Тейлор-Джой. У первой 3,5 миллиона долларов за роль в фильме «Все везде и сразу», у Тейлор-Джой 1,8 миллиона за приквел фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» — «Фуриоса».

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