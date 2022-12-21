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Томские студенты презентовали тыквенные чипсы для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Студенты разработали идею бизнеса по выпуску тыквенных чипсов «ТыкваVIBE», они очень полезны, сообщает пресс-служба ТГУ.

Чипсы будут изготавливаться из тыквы путем ее дегидратации и благодаря невысокой стоимости поспособствуют популяризации ЗОЖ-продукции.

Уникальная ценность тыквенных чипсов – в низкой стоимости из-за дешевизны ингредиентов и простоты производственного процесса. К этим же плюсам относятся сбалансированный состав продукта, высокие вкусовые качества, отсутствие аналогов на рынке и экологичность производства.

Для будущего стартапа уже найден инвестор для приобретения упаковки, подготовлен к открытию цех производства и заключены договоренности о намерениях с рядом партнеров. Потенциальные заказчики предложенного стартапа – компании «Территория тайги», «Эколавка», «Территория кофе» и «Фруктовый дом».

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Жизнь #Здоровье #Томск
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