Подписка «Трансформер Акция» в Wink стала бесплатной на месяц — отличный способ познакомиться с видеосервисом. В подписке собраны почти все услуги: от базового пакета ТВ-каналов и коллекций фильмов до обучающих программ, караоке и аудиокниг.

«Трансформер Акция» — одна из подписок видеосервиса Wink. В обычное время она стоит 399 рублей в месяц, но сейчас новые пользователи онлайн-кинотеатра могут подключить и пользоваться ей бесплатно 30 дней.

Для регистрации в Wink достаточно указать номер телефона и данные банковской карты. Деньги спишутся только на второй месяц пользования подпиской «Трансформер Акция», если ее не отключить.

Что есть в подписке «Трансформер Акция»

В подписку «Трансформер Акция» входит 26 тематических пакетов с разнообразным контентом. Помимо фильмов, сериалов и телеканалов это библиотека с аудиокнигами, записи концертных выступлений мировых звезд, коллекция караоке, уроки для школьников, радио, обучающие блоги.

Любители фильмов и сериалов в подписке «Трансформер Акция» точно найдут здесь, что посмотреть. Подписчикам бесплатно станут доступны 258 ТВ-каналов, 50 тысяч фильмов и сериалов.

Подписка открывает доступ не только к фильмам и сериалам Wink, но и к оригинальным проектам других киносервисов: more.tv и «Кинопоиска». Это делает Wink по-настоящему уникальным — киноманам не придется платить за подписки на другие онлайн-кинотеатры.

Разнообразие телеканалов тоже приятно удивит подписчиков Wink. В «Трансформер Акции» из всего разнообразия можно выделить восемь музыкальных каналов, отдельные тематические телеканалы для мужчин, женщин и детей.

Кроме всего прочего обладатели подписки «Трансформер Акция» получат скидку в 5% на покупку и аренду фильмов, включая самые свежие новинки.