НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Принят закон о тюремных сроках за осквернение георгиевской ленты

Источник:
Sibnet.ru
458 5
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон, утвердивший георгиевскую ленту в числе символов «воинской славы России», за ее осквернение грозят крупные штрафы и тюремные сроки.

В законе установлено официальное описание георгиевской ленты — это лента из чередующихся равношироких трех черных и двух оранжевых полос.

Монополия на ее использование закрепляется за органами власти. Граждане могут использовать ленту, исходя из «необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России».

Публичное осквернение ленты теперь влечет административную и уголовную ответственность по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). За публичное осквернение символа воинской славы физическому лицу грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, юридическому — штраф от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией или без таковой.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

«Несмотря на то, что закон еще не вступил в силу, практика по статье 354.1 УК РФ, касающаяся георгиевской ленты, уже существует. И, как правило, речь идет о карикатурах, коллажах или непочтительном обращении с символом», — прокомментировал правозащитник Павел Чиков в телеграм-канале.

Еще по теме
Отличившиеся участники СВО получат земли в Подмосковье и Крыму
Введут ответственность за принудительный сбор биометрии
Депутаты против иностранных слов: от чего защищают русский язык?
Банки выступили против передачи в госбазу биометрии клиентов
смотреть все
Жизнь #Законы #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалисты сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 3»
Новую позицию США по Крыму посчитали «объявлением войны»
Россия нанесла массированный удар по Украине
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров
Обсуждение (5)
Картина дня
Зеленский направился в США для встречи с Байденом
Доллар подскочил выше 70 рублей
Путин не планирует тестировать «Москвич‑3»
Принят закон о тюремных сроках за осквернение георгиевской ленты
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
45
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
36
Серия взрывов прогремела в городах Украины
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
35
Евросоюз запретил поставку в Россию компьютеров