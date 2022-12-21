Принят закон о тюремных сроках за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла закон, утвердивший георгиевскую ленту в числе символов «воинской славы России», за ее осквернение грозят крупные штрафы и тюремные сроки.

В законе установлено официальное описание георгиевской ленты — это лента из чередующихся равношироких трех черных и двух оранжевых полос.

Монополия на ее использование закрепляется за органами власти. Граждане могут использовать ленту, исходя из «необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России».

Публичное осквернение ленты теперь влечет административную и уголовную ответственность по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). За публичное осквернение символа воинской славы физическому лицу грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, юридическому — штраф от 3 до 5 миллионов рублей с конфискацией или без таковой.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

«Несмотря на то, что закон еще не вступил в силу, практика по статье 354.1 УК РФ, касающаяся георгиевской ленты, уже существует. И, как правило, речь идет о карикатурах, коллажах или непочтительном обращении с символом», — прокомментировал правозащитник Павел Чиков в телеграм-канале.