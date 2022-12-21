Телеканал «Россия» представил программу новогодней ночи

Герои СВО станут специальными гостями на «Голубом огоньке — 2023», а компанию им составят звезды отечественного шоу-бизнеса и кино. «Новогодний голубой огонек» покажут на канале «Россия» после поздравления президента России.

Поздравлять телезрителей канал «Россия» начнет с утра 31 декабря. Снячала эфир заполнять советские фильмы, такие как «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Провожать уходящий 2022 год будет Андрей Малахов в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души». Он начнется 31 декабря в 18.10. В эфире появятся самые популярные исполнители, певцы из народа.

В полночь покажут традиционное новогоднего обращения президента России Владимира Путина. А после него начнется «Новогодний голубой огонек». Его ведущими на этот раз стали Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Со сцены «Голубого огонька— 2023» прозвучат произведения отечественной эстрады и песни из любимых кинофильмов. В праздничной программе примут участие популярные певцы и артисты: Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Николай Басков, Филипп Киркоров. Среди современных музыкантов — Дима Билан, Сергей Лазарев, Shaman.

Почетными гостями «Огонька» станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции, сообщила пресс-служба канала «Россия»