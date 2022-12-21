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Петь с Wink: что входит в подписку «Караоке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Петь любимые песни вместе с видеосервисом Wink проще простого. Нужно активировать подписку «Караоке» и наслаждаться исполнением любимых песен, которых в музыкальной коллекции больше 5 тысяч.

Чтобы найти караоке в Wink, нужно пролистать вниз главную страницу сайта или приложения. Выбрав «Караоке» зарегистрированный пользователь сразу получит доступ к коллекции, а не авторизованному понадобится пройти регистрацию.

Делается это просто: указать номер телефона, на него придет четырехзначный код подтверждения. После регистрации пользователям Wink караоке станет доступен бесплатно, но нужно будет оформить подписку с привязкой банковской карты. Деньги за это со счета не спишутся.

Сейчас коллекция «Караоке» доступна в бесплатных пробных подписках «Wink 5 в 1» или «Трансформер Акция».

Что есть в караоке от Wink

В коллекции «Караоке» 5500 песен, русские и зарубежные. Работает подписка стандартно: при выборе песни открывается экран с музыкой, а затем появляются слова песни.

Отдельной поисковой строки в караоке Wink нет, но найти подходящие песни можно с помощью рубрикатора, где выделены темы композиций. Например, военные песни, застольные песни, песни о любви, советская эстрада и многое другое.

Среди хитов караоке есть современные и старые песни. Это «Зимний сон» Алсу, «Искала» от Земфиры, «Невеста» Егора Крида, «Такси, такси» Игоря Николавева, «Любимка» Niletto.

Любые понравившиеся песни можно добавить в избранное. Такие композиции будут отображаться в общей коллекции с пометкой «сердечка» и их будет проще найти.

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