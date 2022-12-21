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Власти задумались о пошлинах на пиво из недружественных стран

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минэкономики и Минфин России обсуждают идею повышения ввозных пошлин на пиво из недружественных стран.

Окончательного решения пока нет, на данном этапе оценивается целесообразность такой меры, приводит «Коммерсантъ» слова источников из правительства. Ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Но некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции, пишет издание.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский сказал, что за первые три квартала 2022 года на 34% меньше пива, чем за аналогтичный период 2021 года. 

Ассоциация производителей пива сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии.

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