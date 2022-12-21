Роскачество раскритиковало игрушки «Хагги Вагги»

Роскачество предложило ужесточить требования для реализации получивших широкую популярность игрушек «Хагги Вагги», которые продаются как сувенир и не имеют сертификатов соответствия в качестве детской игрушки, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она отметила, что Роскачество провело исследование детской игрушки «Хагги Вагги», отобрав образцы 18 торговых марок. Изделия продаются под видом сувенирной продукции, которая не подпадает под действие технических регламентов и, таким образом, реализуются без сертификатов, являющихся обязательными для детской продукции.

«Для противодействия обороту недоброкачественных изделий, Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», — сказала ТАСС Саратцева.

На таких товарах или должна быть надпись, что сувениры не предназначены для детей, или должно быть указание, что это игрушка, отметила замглавы Роскачества.

Исследование Роскачества показало, что почти 90% образцов игрушек имеют превышение по содержанию опасного вещества — фенола, также часть игрушек не соответствует индексу токсичности. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения, пояснила Саратцева.

«Мы в общественной палате посчитали нужным обратиться к законодателям с инициативой о разработке закона о детской игрушке и безопасности игровой среды», — сказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Хагги Вагги — персонаж компьютерной игры Poppy Playtime, первый эпизод которой вышел 12 октября 2021 года. Постепенно во всех мировых маркетплейсах, в том числе и российских, появились линейки игрушек с этим персонажем.