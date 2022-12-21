США решились передать Украине ЗРК Patriot

Соединенные Штаты решились поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot и управляемые бомбы, сообщают американские СМИ.

Поставки ЗРК Patriot и высокоточных управляемых бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition) будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, приводит ТАСС материал CNN.

Сроки поставок Patriot пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой противоракетной обороны. Обучение будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель.

Москва ранее предостерегла Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комплексы Patriot станут законной целью Вооруженных сил России в случае их поставки Киеву.