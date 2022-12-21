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Первая фабрика 3D‑печати появилась в России

Источник:
Sibnet.ru
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Работа 3D-принтера
Фото: © Minku Kang / Unsplash License

Московский технопарк «Строгино» открыл первую в стране фабрику по производству изделий с применением аддитивных технологий. На ней установлено более 200 3D-принтеров, а их мощностей хватит для серийного производства изделий, например, корпусов электроники.

Все принтеры объединены в единую экосистему, сообщает в пресс-релизе глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. Фабрика сама контролирует расход материалов, время работы и другие производственные параметры и может быстро изготовить даже крупные партии товаров.

«Технологии 3D-печати стали еще активнее развиваться у нас после ухода иностранных поставщиков. Новый проект в технопарке "Строгино" — это первая в России столь масштабная специализированная площадка», — отметила Сергунина.

Возможности фабрики позволяют делать продукцию размером от нескольких микрон до крупногабаритных изделий. Макет можно подготовить за пару часов, а на производство тестовой партии уходит до пяти дней.

Аддитивные технологии — создание трехмерных объектов путем послойного нанесения материала. Это может быть пластик, металл, бетон или даже живые клетки. Мелкосерийное производство с использованием 3D принтеров дешевле и быстрее.

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