Месси побил рекорд яйца по лайкам

Пост лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира в Катаре побил рекорд по количеству лайков знаменитый пост с яйцом.

Месси опубликовал Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) десять фотографий с финального матча и церемонии награждения. На данный момент у этого поста почти 63 миллиона лайков.

Ранее рекорд принадлежал фотографии яйца со страницы World Record Egg (на данный момент — около 57 миллионов лайков). Единственный пост в этом аккаунте был опубликован в январе 2019 года.

Эта же публикация Месси побила рекорд среди спортсменов, который ранее принадлежал форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. У поста португальца с фотографией, на которой он играет в шахматы как раз с Месси, было около 42 миллионов лайков.