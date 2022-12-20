Си Цзиньпин прокомментировал конфликт на Украине

Затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает интересам ни одной из сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон», — отметил китайский лидер.

Он также подчеркнул, что Пекин поддерживает Европу в проявлении стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры безопасности в Старом Свете.

В начале декабря Си Цзиньпин назвал необходимым избегать эскалации украинского кризиса и продвигать мирные переговоры. Он отметил, что урегулирование нынешнего конфликта политическим путем в наибольшей степени отвечает интересам всех сторон.